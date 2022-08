Solidaritat amb Ucraïna

Actualitzada 22/08/2022 a les 06:12

La Creu Roja Andorrana va informar ahir que des del mes de febrer fins ara ha lliurat un total de 79 tones de material per ajudar el poble d’Ucraïna arran de la invasió d’aquest país per part de Rússia. Han estat cinc els combois que s’han organitzat des d’Andorra per dur aquest material fins a Polònia, a tocar de la frontera amb territori ucraïnès. Cal recordar que un d’aquests combois també va servir per permetre l’acolliment i el trasllat d’unes 13 persones refugiades a Polònia, que tenien lligams a Andorra. La Creu Roja Andorrana també destaca que ha recollit 143.982,44 euros en la campanya de col·lecta de fons que va dur a terme mitjançant la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja i que la botiga solidària que l’organització no governamental té a Andorra atén 148 persones provinents d’Ucraïna, principalment dones i nens. A més, el pis social de la Creu Roja Andorrana va servir per acollir de manera temporal dues famílies, una de les quals encara hi resideix. Paral·lelament a les accions de la Creu Roja, el Govern també dona suport a les víctimes de la invasió russa i ho fa donant refugi a gairebé 250 persones que van fugir d’Ucraïna arran del conflicte bèl·lic. L’executiu ha donat 285 permisos de residència i sojorn a refugiats ucraïnesos, però calcula que una quarantena hauria marxat d’Andorra i que n’hi ha una trentena al Principat residint com a turistes que voldrien aconseguir aquests permisos. El balanç fet ahir per la Creu Roja Andorrana, a més de donar comptes de la seva activitat, serveix per donar visibilitat a un conflicte que, com era previsible, ja no obre els diaris ni les notícies de la televisió, tot i que encara no han passat ni nou mesos que la guerra va esclatar amb tota la seva cruesa en aquesta part d’Europa. És important no oblidar que encara hi ha persones que ho estan passant molt malament a Ucraïna i que tot el que es pugui fer des d’Andorra, per petit que sembli, suma. Tot i que al país també s’estan vivint moments difícils amb la inflació, cal no oblidar la solidaritat.