Actualitzada 21/08/2022 a les 06:12

El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, insisteix a reivindicar una unitat de radioteràpia a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, que el ministeri de Salut ja fa anys que ha descartat per activa i per passiva. Saravia, en declaracions al Diari, denuncia que Andorra actualment no té comptabilitzats el nombre de malalts de càncer que hi ha al país i considera que, si es conegués aquesta xifra –actualment inexistent–, això permetria demostrar que el Principat necessita una unitat de radioteràpia. “No hi ha interès polític perquè es facin públics aquests números”, adverteix Saravia, mentre explica que l’entitat havia hagut de recórrer a extrapolar les dades de les estadístiques d’Espanya per obtenir una xifra orientativa. “Creiem que es detecten 390 casos nous de càncer cada any al país”, indica per defensar la necessitat de la unitat de radioteràpia a l’hospital de Meritxell. El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer també lamenta “l’esgotament físic i emocional que suposa per a un pacient de càncer fer un trajecte en cotxe de més de 100 quilòmetres fins a arribar al centre de tractament”. Les declaracions de Saravia no són noves, ja que des d’Assandca fa anys que es demana aquesta unitat de radioteràpia, que semblava una realitat en la darrera legislatura del Govern de Toni Martí, però que l’arribada de l’executiu de Xavier Espot amb el ja l’exministre Joan Martínez Benazet al capdavant de la cartera de Salut l’ha deixada totalment descartada. L’aposta del ministeri que ara encapçala Albert Font és comptar amb un radiooncòleg que es desplaci a l’hospital per tractar els malalts de càncer, fer-ne el seguiment i continuar la política de derivacions. El no a la unitat, segons els arguments del Govern, passa per l’elevat cost d’aquesta instal·lació i perquè el nombre de malalts de càncer que acabaria fent ús de la unitat de radioteràpia no justificaria la inversió que s’ha de fer no només per posar en marxa la instal·lació, sinó també per al seu manteniment.