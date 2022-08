Sostenibilitat ecològica

Actualitzada 20/08/2022 a les 06:17

La ciutadania majoritàriament identifica com a favorable que Andorra opti per esdevenir Reserva de la Biosfera. Un 75% dels enquestats per Andorra Recerca+Innovació ho veu amb bons ulls i un 70% creu que tindrà un impacte positiu perquè comportarà la protecció del patrimoni natural i cultural. Els resultats se situen en la línia de l’esperat atès que, independentment del coneixement del dossier, les certificacions internacionals mediambientals acostumen a tenir una percepció positiva. De l’enquesta, que l’organisme promotor interpreta que dona “suport a la candidatura de país”, no se’n poden, però, extreure conclusions gaire fiables atesa l’escassa representativitat d’una mostra de 149 persones que van respondre la totalitat del qüestionari online, un 76% de les quals amb estudis universitaris. La informació oficial d’Andorra Recerca+Innovació no fa tan èmfasi a destacar que el 63% de les persones que van contestar-la consideren que a Andorra no es prenen les mesures necessàries per conciliar la conservació del patrimoni cultural i el creixement econòmic del país, la meitat de les quals fan referència en les seves respostes al creixement urbanístic desmesurat i desordenat. La candidatura andorrana no es pot desvincular del context en què es produeix. El neguit de la societat pel boom immobiliari, la gentrificació i el debat sobre l’explotació turística del medi ambient i les dificultats de mobilitat han coincidit en el temps amb un projecte que tot i els esforços de divulgació del Govern continua generant molts dubtes. El mateix dossier del Govern precisa que la designació de reserva no va en contra del desenvolupament socioeconòmic, però afegeix que “sempre que sigui racional i ecològicament sostenible”. La designació d’Ordino representa sens dubte un aval però el dossier que la comissió nacional d’Andorra per a la Unesco i el ministeri d’Afers Exteriors presentin aquest setembre haurà d’evidenciar amb dades i compromisos que la sostenibilitat és realment una prioritat de país.