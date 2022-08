Un FC Andorra televisiu

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:15

L'FC Andorra està avançant a contrarellotge els treballs d’adaptació de l’Estadi Nacional als requisits de LaLiga SmartBank. Aquest mateix dimecres responsables de la competició i de Mediapro, l’empresa que disposa dels drets televisius, van comprovar in situ l’evolució de les obres, que preveuen principalment la instal·lació de gespa natural i l’habilitació de les plataformes per a les retransmissions. La producció audiovisual, que té una especial rellevància a la segona espanyola, és una de les prioritats de LaLiga. La patronal, presidida amb mà de ferro per Javier Tebas, exigeix als clubs una infraestructura que garanteixi la màxima qualitat i unifiqui els criteris a tots els camps. L’interès s’ha incrementat aquest any amb un rècord de plataformes que emetran la competició. Dos dels grans operadors de l’Estat veí, Movistar i Orange, a més de Telecable, ja van emetre l’inici de la competició, el cap de setmana passat, mentre que al llarg del mes de setembre s’hi incor­poraran gradualment Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo i Guuk. Aquest és precisament el principal interès de la presència del club a LaLiga SmartBank, la projecció de la imatge de marca de país, que se suma a l’arribada d’aficionats visitants. Aquest context encara posa més en evidència la imprevisió amb la qual s’ha gestionat el dossier per part del ministeri, titular de l’estadi i rector de l’esport andorrà. Perquè el requeriment més complex –la gespa natural– s’havia de resoldre encara que ho s’hagués produït l’ascens tricolor i es va disposar d’un any per tancar l’acord i així evitar les corredisses de darrera hora. L’FC Andorra ha hagut de demanar disputar els tres primers partits fora de casa per no tenir disponible el camp i creua els dits perquè cap imprevist impedeixi el debut a casa, el 4 de setembre, davant d’un dels conjunts grans de la categoria, com és el Granada. Per si de cas, LaLiga s’ha assegurat com a alternativa el Nou Estadi de Tarragona, que també va ser objecte d’una inspecció.