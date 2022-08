Plàstics sense ús

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:12

L’adhesió d’Andorra als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides representa un compromís pel consum sostenible, la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic. La Llei d’economia circular, aprovada pel Consell General el 30 de juny passat, aposta obertament per la transformació de l’economia cap a un model que comporti la reducció dràstica del carboni, requisit imprescindible per al compliment dels compromisos internacionals. Alhora, introdueix importants restriccions en l’ús de materials altament contaminants com, per exemple, el plàstic. La fi de la gratuïtat de les bosses de plàstic d’un sol ús va ser un primer pas en aquest sentit i més enllà d’alguna reticència inicial ha estat plenament acceptat i entès per la població. El nou pas normatiu ha estat la prohibició de molts productes d’un sol ús que incorporen el plàstic, una prohibició que s’ha precisat amb l’aprovació per part del consell de ministres d’ahir de la llista de productes. Hi trobem materials d’ús tan corrent com ara plats i gots de plàstic, els recipients de poliestirè expandit utilitzat en els establiments de menjar ràpid o palletes, els quals, sense un procés de tractament adequat, s’han convertit en una xacra ecològica, particularment en el medi marí. Les mesures aprovades per Andorra se situen en la mateixa direcció que les que els països del nostre entorn han anat adoptant o tenen previstes a mitjà termini. Per tant, no hi ha d’haver dificultats per a l’abastiment de productes importats que respectin les restriccions de la nova llei andorrana. La presa de consciència sobre el consum responsable ha anat fent camí entre la ciutadania en els darrers anys, però a qui correspon liderar els canvis és a l’Estat, a través de totes les administracions, que han de ser les primeres a donar exemple. Les eines de què disposa són variades: la normativa i les lleis, la divulgació i la pedagogia, i els ajuts, com els també aprovats ahir que afavoreixen els canvis en el model productiu i el reaprofitament.