Empoderar els agents socials

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:10

El diàleg social és un mecanisme per afavorir els grans consensos a través de l’anomenada cooperació tripartida que designa els acords en política econòmica i social entre l’Estat, representat pel Govern, els empleadors i els treballadors. El Consell Econòmic i Social és l’òrgan previst a la nostra legislació laboral per a la concertació entre les tres parts. El cap de Govern va apel·lar a un consens amb empreses i sindicats en el marc d’aquesta entitat per a l’aprovació de les noves mesures anticrisi, un acord necessari per comptar amb el màxim de matisos i visions, però que es va trobar a faltar en el primer paquet de mesures per a la millora del poder adquisitiu dels ciutadans. Si en aquella ocasió, amb la manifestació del Primer de maig com a teló de fons, el Govern es va limitar a compartir les seves decisions amb organitzacions empresarials i sindicats, incorporant ben poc de les seves propostes, el plantejament ara és radicalment diferent, com també ho és el context polític amb les eleccions a la cantonada. Xavier Espot va destacar ahir la necessitat de pactar dues qüestions que van estrictament relacionades i que, alhora, també impacten sobre la inflació, com són els increments dels salaris i dels lloguers, però alhora va precisar que en cas que no s’assoleixi una entesa el Govern no defugirà les responsabilitats i adoptarà les decisions que li pertoquen. El paper crucial que s’atorga al Consell Econòmic i Social contrasta amb els escassos mitjans amb què s’ha dotat i que condicionen la seva activitat. Les limitacions, que han estat plantejades des de les mateixes parts, afecten la patronal i, especialment, els sindicats, que a la falta de quadres sumen uns recursos molt restringits per afrontar les taxes complexes assignades. Situar els agents econòmics al centre del debat representa un salt qualitatiu però per garantir el rigor dels seus posicionaments tant de part com conjunts és necessari que disposin de mitjans materials i humans que no falten, en canvi, en altres entitats subvencionades pel mateix Govern com els clústers.