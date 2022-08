Actualitzada 15/08/2022 a les 06:28

A partir del setembre els ciutadans podran consultar de manera fàcil i pública informació d’interès relativa a les administracions públiques a través de la pàgina web de transparència. La publicació donarà compliment a la Llei de transparència i accés a la informació pública que es va aprovar el desembre passat després d’un llarg procés parlamentari, i s’anirà posant en funcionament per fases i de manera progressiva. Un cop actiu, el web organitzarà la informació en quatre apartats: organització i informació institucional, informació pressupostària, informació econòmica i informació a la ciutadania, que recolliran dades de tota l’administració pública, incloses les parapúbliques, el Govern i els comuns. Dit d’una altra manera, la nova llei permetrà als ciutadans tenir accés a informació precisa i concreta sobre com es gasten els diners les institucions, els principals projectes que hi ha sobre la taula, quant han costat els informes i estudis que han permès adoptar cada una de les decisions, etcètera. Ha de permetre, per tant, fer un salt qualitatiu en el procés de democratització del funcionament de les administracions. Malgrat això, és important no perdre de vista les mancances que encara presenta aquesta normativa i que caldrà anar millorant amb el pas del temps. La principal és que la llei no inclou un règim sancionador, de manera que si una institució no presenta la informació que li sigui requerida, no serà castigada de cap manera. Un exemple de la necessitat d’incloure un règim sancionador perquè les administracions es prenguin seriosament la normativa i el deure amb els ciutadans és el cas omís que es fa als requeriments del Tribunal de Comptes any rere any. El dèficit s’haurà de corregir més tard o més d’hora però la normativa representa un primer pas important per Andorra, que encara està lluny dels països amb una tradició de transparència més arrelada. En les democràcies representatives, els ciutadans donen el seu suport als polítics que acabaran comandant les institucions durant un període de temps. La confiança de què han estat mereixedors els obliga a rendir comptes de manera precisa i clara de totes les seves accions, facilitant l’accés a tota la informació a través de les pàgines web institucionals. No hem de menystenir el volum de feina que suposarà per al Govern, empreses públiques i comuns complir els paràmetres de la llei, però alhora servirà per recordar-los que han estat escollits per servir a la ciutadania i per respectar la cosa pública.