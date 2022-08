Actualitzada 13/08/2022 a les 06:29

Les festes majors d’Encamp, l’Aldosa i la Massana comptaran amb un punt lila destinat a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre possibles actituds i comportaments sexistes. En el cas d’Encamp, l’espai estarà organitzat pel Punt d’Informació Juvenil i estarà instal·lat a la zona de concerts, a l’aparcament de Sant Miquel, les nits d’avui, demà i dilluns. El punt lila comptarà amb personal del comú d’Encamp preparat per informar i assessorar els joves en les necessitats que es derivin. Pel que fa a la Massana, l’espai s’habilitarà, en primer lloc, a la festa major de l’Aldosa fins diumenge, mentre que aquell mateix dia s’ubicarà a la Massana fins dimarts. Encamp, segons va comunicar el comú ahir en un comunicat de premsa, ha decidit obrir el punt lila com a “mesura d’acció preventiva en vista de les darreres denúncies sobre agressions masclistes amb punxades a dones en espai d’oci i, especialment, després de la denúncia efectuada el darrer dia de festa major de Sant Julià de Lòria”. La Massana ha decidit tenir-ne per “atendre les possibles incidències”. Cal recordar que un punt lila és un espai físic, generalment dins d’un context festiu, que té com a objectiu informar i sensibilitzar sobre les agressions masclistes i en alguns casos també LGTBIfòbiques. Un punt lila també és un espai on explicar, denunciar, activar protocols o acollir davant de violència o d’una agressió que pot ser de caràcter sexual. No habituals al Principat, l’obertura dels punts lila a Encamp i la Massana ve després que fa uns dies Acció Feminista ho proposés arran dels casos de punxades a les festes de Sant Julià de Lòria. És d’aplaudir la iniciativa engegada pels comuns d’Encamp i la Massana, que seria desitjable que es repetís a les festes majors que encara s’han de celebrar al Principat i a les dels propers anys. I és que tot el que sigui donar seguretat a les dones que en un context festiu tinguin el risc de patir agressions masclistes i sexistes és d’aplaudir, ja que l’única preocupació que haurien de tenir és gaudir de la festa.