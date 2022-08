Actualitzada 09/08/2022 a les 07:28

Andorra, durant aquest estiu, ja ha registrat tres onades de calor. Del 15 al 18 de juny, del 10 al 19 de juliol i del 21 al 25 del mateix mes. Onada de calor històrica la del juny per ser la més primerenca mai registrada al Principat, i també la primera del juliol per ser la que més dies s’ha allargat des que es tenen dades. Igualment, segons les dades de l’Oficina del Canvi Climàtic, s’han encadenat tres mesos (maig, juny i juliol) amb rècords càlids de temperatura amb un registre, a tall d’exemple, de 33,1 graus centígrads a la Borda Vidal al maig. Segur que hi haurà qui digui que a l’estiu sempre ha fet calor, però el que no es pot fer és amagar el cap sota l’ala i no veure una evidència que cada cop té menys negacionistes: el canvi climàtic és un fet i ha vingut per quedar-se moltes i moltes dècades. La mateixa Oficina del Canvi Climàtic alerta del que experimentarem els propers anys. La temperatura al Principat, calculen, augmentarà entre 4 i 6,5 graus centígrads d’aquí al 2100. També es reduiran les precipitacions, que en forma de neu cada cop seran més escasses per l’escalfament global i la mateixa reducció d’aquest fenomen meteorològic. Amb més calor i menys neu a l’hivern no s’ha de ser un expert per vaticinar que el sector de l’esquí serà un dels més perjudicats per l’escalfament global. Un sector, no ho oblidem, que és un dels pilars de l’economia andorrana, que tot i l’obertura que va encetar el Govern demòcrata el 2011 encara no ha aconseguit diversificar-se prou per no dependre tant de la neu com es depèn a dia d’avui. Seria injust culpar els dos executius taronja i l’actual de coalició de no haver fet polítiques contra el canvi climàtic perquè el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha estat molt actiu tots aquests anys en la conscienciació i les accions per intentar frenar l’escalfament global. Però Andorra no és una illa i les polítiques globals contra el canvi climàtic són més paraules que no pas fets. El Principat s’ha de preparar per a la crisi que pot viure el sector de la neu els propers anys.