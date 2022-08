Actualitzada 08/08/2022 a les 06:25

Un increment del 7,2%. Aquest és l’índex de preus al consum (IPC) interanual segons la dada avançada dilluns passat pel departament d’Estadística corresponent al juliol, dues dècimes més que el juny. De fet, en l’acumulat de l’any, l’IPC s’havia incrementat, fins al juny, en un 5,4%. Un percentatge inèdit en dècades al Principat i a la resta del món que està veient com la inflació s’està disparant per les conseqüències de la invasió de Rússia a Ucraïna i altres factors macroeconòmics. Davant d’aquesta situació tant els representants de la patronal com dels sindicats consultats pel Diari consideren que la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors serà important i auguren que es necessitarà una nova pujada salarial a finals d’any si la situació no canvia radicalment. Un escenari que a hores d’ara sembla complicat, ja que tot fa pensar que l’exercici 2022 es tancarà amb un augment del cost de la vida impensable anys enrere. Què es pot fer perquè l’economia andorrana superi aquesta situació? El president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena, aposta per un pacte de rendes com s’ha fet en altres països perquè tots els sectors acordin una pujada que es podria situar per sobre de l’IPC, però que s’hauria de repartir en diferents anys. Per la seva banda, els sindicats, en aquest cas la secretaria d’organització del SEP, Carla Guinot, present en el Consell Econòmic i Social, veuen amb bons ulls “tot el que sigui apujar salaris” i es mostren disposats a reunir-se amb la patronal després de l’estiu per “trobar punts en comú”. És una evidència que una inflació disparada com la que s’està vivint actualment és un cop per l’economia dels ciutadans i de les empreses. Els ciutadans perquè perden poder adquisitiu i les empreses per l’augment dels costos de producció. El treballador de l’empresa privada és el més afectat per l’augment del cost de la vida si la pujada de preus no va acompanyada d’una pujada de salaris. És per això que és important que patronal i sindicats arribin a un acord en aquest sentit.