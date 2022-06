La inflació va per llarg

Actualitzada 06/06/2022 a les 06:16

La inflació feia molts i molts anys que no era un problema per al conjunt de la societat europea. Lluny quedaven ja els anys en què el creixement desorbitat del cost de la vida obria les portades dels diaris i les capçaleres dels noticiaris de la ràdio i la televisió. Però a conseqüència de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus, primer, i per la invasió de Rússia a Ucraïna esdevinguda en una guerra que ningú s’atreveix a pronosticar quan acabarà, després, la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu s’han instal·lat en la nostra societat obrint un gran interrogant sobre quan els preus tornaran a estabilitzar-se. La darrera dada, la de l’índex de preus al consum avançada del mes de maig, indica que el cost de la vida ha pujat un 6,5% en termes interanuals. No s’ha cobert ni la meitat del 2022 i no s’albira el final de la creixent inflació. Els economistes consultats pel Diari ho assenyalaven ben clar diumenge quan afirmaven que l’alça de preus continuarà en els propers mesos i que només el final de la guerra que Rússia ha fet esclatar a Ucraïna pot ser la palanca que estabilitzi els preus. El valor de les mercaderies importades en els quatre primers mesos de l’any també posa en evidència com està afectant la inflació en l’alça de preus dels productes de consum. En el primer quadrimestre del 2022, el Principat va importar productes per un valor de 543 milions d’euros. Una xifra que representa un 58% més del valor que es va pagar per les mercaderies que van entrar al país en els primers quatre mesos de l’any passat, que va ser de 343,5 milions d’euros. I és que l’índex de preus al consum (IPC) s’ha incrementat un 4,1% entre l’1 de gener del 2022 i el 30 d’abril passat. Una inflació que ha comportat l’augment dels preus dels aliments i begudes, de la roba, de l’energia i dels combustibles i que ha quedat reflectit en l’increment del valor de les importacions. Està per veure si el paquet de mesures del Govern per a recuperar el poder adquisitiu funciona o si cada mes serem una mica més pobres.