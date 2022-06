Un aeroport més preparat

Actualitzada 04/06/2022 a les 06:41

Les temperatures inusualment altes de les últimes setmanes van treure a la llum la problemàtica que podia patir la línia regular entre Madrid i l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell si s’arribava als 30 graus de temperatura a l’equipament. Quan el termòmetre assolia aquesta xifra les aeronaus d’Air Nostrum no podien operar per qüestions tècniques. Els passatgers dels trajectes del diumenge d’ara fa dues setmanes van viure en la pròpia pell les conseqüències de la restricció, havent d’aterrar o enlairar-se des d’Alguaire, a dues hores del Principat. Tal com va avançar dijous el director comercial de l’aerolínia, Juan Corral, i ahir va confirmar el Govern a través d’un comunicat, l’Agència de Seguretat Aèria de l’estat veí del sud ha acceptat la petició de modificar aquesta norma i l’operativa ja no patirà trasbalsos si és que el termòmetre no s’enfila fins als 37 graus, la nova limitació i una temperatura molt més inusual a la zona. Un canvi que s’ha assolit amb celeritat i que dona tranquil·litat ara que ens endinsem en l’estiu. Corral va celebrar dijous el funcionament de la línia, destacant que també s’estan complint estàndards elevats quant a la puntualitat o l’absència d’incidències. Com sempre, les valoracions de la compa­nyia xocaran amb l’opinió d’aquells passatgers que van patir els problemes, encara que siguin pocs, i que tenen a l’abast l’opció de la reclamació. En termes generals, sis mesos després de l’arrencada del projecte s’ha demostrat que és possible que l’aeroport aculli una línia regular. Els resultats d’aquest primer test avalen seguir treballant per explotar més trajectes, i obres com les de l’abalisament de la pista, que ha de permetre volar de nit, amplien el ventall de possibilitats perquè permetran un horari més ampli en temporada alta, la d’hivern. El Govern hi ha apostat i pel que va avançar el ministre de Turisme, Jordi Torres, la subvenció a Air Nostrum serà inferior al màxim previst degut al nombre de passatgers assolit. Era i és l’aposta realista per dotar el Principat d’una sortida aèria.