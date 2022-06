Sense marge

Actualitzada 03/06/2022 a les 06:22

Hi ha matèries que haurien de ser d’obligat seguiment per part de la ciutadania. La CASS en general, i la situació del fons de jubilació en particular, n’és una per la incidència sobre el global de la població i la mateixa viabilitat d’Andorra. No trobaríem a dia d’avui cap qüestió tan transcendent perquè hipoteca un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar: el dret a rebre una pensió després d’haver treballat durant dècades. A l’atenció que ja hauria de generar saber a què es destinen els diners de les cotitzacions i la despesa en seguretat social, se suma el fet que ens trobem en un moment d’especial gravetat. La compareixença davant el Consell General de la presidenta de la CASS i del president del fons de reserva va servir per posar focus en la situació de la branca malaltia, amb un dèficit disparat que ha obligat el Govern a aportar-hi 45,8 milions d’euros, un 35% més que fa dos anys. La situació és alarmant però no és el principal problema pel qual passa el sistema públic. Com ja s’ha reiterat, les màximes urgències se situen en el fons de jubilació i ahir s’hi va aportar alguna dada suplementària. La presidenta, Montserrat Capdevila, va explicar que 162.000 persones figuren registrades al sistema andorrà i que els compromisos contrets, que creixen diàriament, se situen en els 7.000 milions d’euros, una xifra inassumible sense una reforma urgent atenent que els fons actuals se situen en els 1.586 milions i que cada cop estem més a prop que les pensions comencin a menjar-se els fons. Si no es produeixen canvis en poc menys de dues dècades totes les reserves capitalitzades al llarg de mig segle s’hauran esvaït. És convenient realitzar un recordatori que no per reiterat és menys necessari perquè, la legislatura avança inexorablement. En política mai és un bon moment per a les decisions impopulars. La situació econòmica i la proximitat de les eleccions marquen el context però tot el que sigui dilatar la reforma de la CASS, que ja està a la taula del Govern i el Consell, serà un acte d’irresponsabilitat.