Més a prop del que sembla

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:06

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, realitzen la primera visita oficial a les illes Balears per enfortir els lligams entre dos territoris amb molts més punts en comú del que la situació geogràfica podria fer pensar. El viatge ha servit per signar un protocol d’entesa i col·laboració entre les dues administracions amb el turisme com a eix fonamental. Més enllà de les relacions de govern a govern amb París o Madrid, la cooperació i intercanvi amb els estats veïns passa per les regions i les comunitats autònomes, amb qui, per una qüestió de dimensions, és més factible establir línies de treball més fructíferes i baixar al detall, com és el cas de Catalunya o Occitània. Amb deu vegades més territori que Andorra i un total de 8,6 milions de turistes l’any passat, les illes Balears han afrontat o estan en fase d’afrontar molts dels problemes de creixement fruit d’un model turístic intensiu basat en el volum i de la necessitat de protegir un patrimoni natural de gran valor paisatgístic i que alhora constitueix el seu principal actiu. El mateix cap de Govern s’hi va referir en la roda de premsa conjunta amb la presidenta Francina Armengol recordant, per exemple, que el 1993 Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera, una fita assolida per Ordino el 2020, o que la taxa turística, actualment a tràmit al parlament andorrà, es va aprovar el 2016. La massificació, la mobilitat, la sostenibilitat, la falta de mà d’obra o els problemes d’habitatge són alguns trets comuns de l’agenda política. Les experiències d’uns i altres en àmbits concrets poden ser de molta utilitat per afrontar dossiers complexos que condicionen el model de creixement actual i futur, especialment perquè el parlament de les Balears aprova avui la normativa que congela les places turístiques per refredar el creixement i replantejar el model. L’altre factor que fa desitjable la intensificació dels lligams és el cultural amb el treball conjunt en pro del català i la col·laboració en organismes com la Fundació Llull.