Ruptura dins de Liberals

Actualitzada 30/05/2022 a les 06:16

El procés de primàries liberals, que ha tingut un ampli seguiment els darrers dies per la convulsió interna que ha generat al partit, acabava ahir a la tarda amb una molt ajustada victòria de Josep Maria Cabanes. L’exministre va superar la seva contrincant, Judith Pallarés, per un sol vot, el que va evidenciar la tensió i la ruptura que viu actualment el partit. La raó de ser de l’extens seguiment que s’ha fet del procés de primàries no s’explica únicament pel rebombori dins del partit que ha perdut el que fins ara era el seu líder, Jordi Gallardo, sinó també perquè els dos candidats representaven una ànima molt diferent dins de la formació. Finalment, un vot de diferència va donar a Cabanes el lideratge del partit, que fa de nou un gir cap a la branca més conservadora. La formació blava ha anat evolucionant al llarg dels anys, especialment després que Jordi Gallardo, acompanyat de Judith Pallarés, rescatés el partit l’any 2011 quan estava a punt de desaparèixer. El trencament la legislatura passada amb els consellers generals d’UL i CC, que van acabar formant terceravia, va seguir portant l’equip liderat per Gallardo cap al centre. En les darreres eleccions, els liberals van ser capaços d’escurçar distàncies amb el PS per formar la llista d’Acord i anar conjuntament a les llistes parroquials. Una decisió que, amb el resultat electoral a la mà, va permetre als Liberals pactar amb DA i entrar al Govern amb fins a tres ministeris tot i sumar només quatre parlamentaris al Consell General. Durant aquests anys, els protagonistes de l’antic PLA que van governar el país durant gairebé quinze anys, i dels quals també forma part Josep Maria Cabanes, havien perdut acció dins del dia a dia del partit. La votació d’ahir va evidenciar, però, que segueixen actius i que fan costat a una de les antigues figures de pes del partit per liderar aquesta nova etapa. El desgavell intern que ja avançaven algunes situacions recents –com ara el deute no reconegut amb una entitat bancària– ha aflorat amb tota la seva intensitat durant aquest procés, amb la retirada de Gallardo, la sortida del no-res de Cabanes o la regularització a correcuita d’alguns militants per poder participar en el congrés. Ara, els liberals encaren un nou període amb un resultat que deixa molt clara la fractura interna del partit, que aglutina dos corrents oposats que difícilment podran conviure i que no seria d’estranyar que comportés un seguit de baixes de pes dins de la formació, i fins i tot la creació d’una nova agrupació.