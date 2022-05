Actualitzada 29/05/2022 a les 06:01

La manca d’habitatge a preu assequible fa anys que protagonitza el calvari de moltes famílies i els titulars de tots els mitjans de comunicació del país. La problemàtica no s’ha solucionat malgrat les mesures del Govern com ara la congelació dels preus ni tampoc han donat encara els seus fruits les polítiques per construir habitatges socials. La pandèmia no va fer més que agreujar el problema i la guerra a Ucraïna encara n’ha fet apujar més els preus. Al còctel perfecte ara se suma la falta d’abocadors al país. Fa uns dies, el sector de la construcció anunciava que s’estaven plantejant “la imminent aturada dels treballs d’excavació” per la falta d’espai on deixar la runa després de l’anunci del comú de la Massana de tancar l’abocador de Beixalís. L’associació de Contractistes d’Obres (Acoda) alertava que el sector estava patint una forta pujada dels preus dels materials per a la construcció i que la falta d’abocadors s’afegia a la crisi ja existent i podria acabar repercutint en un encariment del preu final dels pisos. La pressió del sector és evident però el país no pot permetre’s que els preus de l’habitatge segueixin a l’alça perquè ja ara són desorbitats. S’arriben a veure anuncis de pisos de pocs metres quadrats per lloguers molt exagerats. La falta d’abocadors no pot ser ara un altre debat a afegir a una crisi que afecta pràcticament tota la població i des de fa molts anys, posant entre les cordes moltes famílies que han vist com el cost de la vida augmentava sense aturador mentre els salaris es mantenien igual o fins i tot baixaven. Sant Julià va anunciar ahir que ampliaria el seu abocador i demanava que les altres administracions també s’impliquessin en el problema, malgrat entendre que cada parròquia té la seva particularitat i no sempre és fàcil trobar un terreny adequat. Per part seva, la cònsol major de la capital ja va indicar que Andorra la Vella no tindria un abocador de terres per la manca d’espai i el cònsol d’Ordino va manifestar que s’havia d’estudiar. Sigui com sigui, tots els comuns hauran de dir-hi la seva i fer el possible per buscar solucions a la falta d’abocadors per a la runa per tal que les construccions puguin tirar endavant sense repercutir encara més en el preu dels pisos. En tot cas, aquesta no pot ser una qüestió que eclipsi la problemàtica de l’habitatge, molt més complexa i que fa molts anys que perdura al país. Govern i comuns s’han de focalitzar en el conflicte real i apostar per polítiques que tinguin un clar impacte en els preus del mercat immobiliari actual.