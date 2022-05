Actualitzada 25/05/2022 a les 05:59

Andorra va formalitzar ara fa un any la candidatura al Campionat del Món d’esquí alpí del 2027. Els darrers dotze mesos han estat de treball intens per bastir un projecte sòlid que convencés la Federació Internacional que Soldeu és el millor lloc. La feina, però, arrenca molt abans. El 2019, en confirmar-se l’adjudicació de la Copa del Món del 2023, es va començar a verbalitzar el que ja rondava pel cap de molts. Havia arribat el moment de pujar un esglaó i apostar per la gran cita i un any concret: el 2027. Des de les proves FIS fins a les Copes d’Europa i del Món s’han anat fent passos ferms per guanyar-se un lloc en aquest competitiu món amb l’ajut complementari d’altres disciplines com l’snowboard, el freeride o el quilòmetre llançat. Aquest bagatge és la millor carta de presentació per a un projecte debutant però amb llarga tradició. Ni els cants de sirena de la candidatura espanyola als Jocs Olímpics, en què l’ambició de Catalu­nya i l’Aragó van excloure Andorra, ni l’èxit de la final de la Copa del Món ha distret els promotors ni un mil·límetre del camí marcat. El congrés internacional d’esquí, que se celebra a Milà, serà l’escenari avui de les presentacions i de l’anunci final. Andorra hi arriba amb possibilitats tot i lluitar amb dos gegants de gran tradició com la suïssa Crans-Montana (amfitriona del Mundial del 1987) o l’alemanya Garmisch-Partenkircher (seu el 1978 i el 2011). L’altra candidata, Narvik (Noruega), amb menys nom i trajectòria, també hi opta per primer cop. Són molts els actius que Soldeu hi presenta. El principal, sense cap dubte, és ser una candidatura nacional, amb tot un país bolcat en la neu i una gran oferta comercial, cultural i lúdica a peu de pistes, un parc hoteler molt complet a només dos quilòmetres, sense necessitat de grans inversions, accessible, sostenible i inclusiva. S’hi suma una excel·lent reputació entre els màxims protagonistes, els esquiadors. Els arguments ens fan molt competitius tot i que els intangibles com l’històric, el relacional o la política acaben sent determinants.