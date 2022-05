Xavier Espot es consolida

Actualitzada 24/05/2022 a les 06:04

L’enquesta política del 2022 ens dona una fotografia de la percepció ciutadana del món polític especialment significativa, perquè ens trobem a les portes d’unes noves eleccions generals. Els resultats, com sempre, s’han d’agafar amb prudència; l’índex de respostes, especialment pel que fa a la intenció de vot, és baix i l’oferta electoral encara no està tancada ni de bon tros, i com s’ha vist a L’A pot oferir moltes variacions. Xavier Espot, que encara no ha confirmat una presència a les urnes que es dona per segura, és el gran protagonista d’aquest baròmetre. Un cop superat l’efecte covid que va comportar una crescuda de la confiança en institucions, polítics i, particularment, en el Govern, es manté amb una valoració de 7,2 sobre 10, cinc dècimes per sota del 2020, però encara altíssima i és conegut per pràcticament tothom (99,5%). Demòcrates també surt reforçat amb la segona plaça del dimissionari Joan Martínez Benazet, que dobla Pere López, el líder de l’oposició. Una tendència similar es produeix en la valoració de la tasca del Govern (6,1) i de Demòcrates per Andorra (6), que capitalitza la tasca del seu líder, Xavier Espot, lluny de Liberals i CC, que obtenen una puntuació de 5,1 i 5,2, respectivament. Les percepcions van compassades amb la intenció de vot. Mentre que DA es destaca amb un vot fidel i consolidat sobre el PS, que no aixeca el cap, Liberals cau de manera significativa amb un transvasament de vots cap DA, el PS i l’Andorra Endavant de Carine Montané. La capacitat de seducció d’Espot entre els votants liberals és tan gran que obté millor valoració (6,9) que el mateix Gallardo (6,7), que, paradoxalment, també és més valorat des de DA que entre els propis. L’enquesta, que va coincidir tangencialment amb la crisi de L’A, augura un futur complicat per a aquesta formació. És un cas similar al del PS, que aconsegueix molt poc suport, té un líder que tot just aprova i que no entusiasma ni els seus propis votants, que li donen només dues dècimes més que al cap de Govern.