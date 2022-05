Un FC Andorra imparable

Actualitzada 23/05/2022 a les 06:10

L‘esport és l’opi del poble, però en el sentit positiu de la dita. Un poble se sent identificat amb els seus equips i, encara que sembli una exageració, ajuda a enfortir l’orgull nacional. És indispensable, això sí, que il·lusioni la gent, i això només és possible amb triomfs i èxits esportius que mobilitzin la població i els permeti gaudir de moments molt especials. Ho hem comprovat amb el MoraBanc, que ha rebut el suport d’una afició com mai s’havia vist. Fa uns anys semblava que no hi havia interès per l’esport del país, que els equips de fora assumien aquest rol. El MoraBanc ha donat grans alegries al país i només cal esperar que aquest retorn a la LEB sigui passatger i que molt aviat els aficionats tornin a gaudir dels apassionants duels a l’ACB.L’FC Andorra era un equip que agonitzava. Que jugava en camps de Primera Catalana sense pena ni glòria, amenaçat pels deutes que posaven en perill la continuïtat del club i, el que és pitjor, sense cap tipus d’aspiració i totalment ignorat per la gent que viu a Andorra. L’Andorra, un club històric, tenia al davant un futur ple d’incògnites, més aviat negre. Cap dels presidents que s’havien rellevat havien estat capaços de fer un gir. Dissabte a la nit va ser espectacular, un esclat d’alegria i una afició que va anar en massa a donar suport al seu equip amb l’esperança d’un ascens que depenia del resultat del Vila-real B. Es va donar la combinació perfecta i l’ascens a Segona s’ha aconseguit. De Primera Catalana a la divisió de plata d’una de les millors lligues del món en un temps rècord. Quan Gerard Piqué va arribar a Andorra fa uns tres anys i mig i va dir que li agradaria sentir-hi l’himne de la Champions, la majoria vam pensar que era broma. De moment és un repte que queda molt lluny i inabastable. La propera temporada no serà fàcil. La Segona és una divisió molt complicada amb equips històrics i bones plantilles. Però aquest equip ens té acostumats a guanyar, a sentir que la moral és molt alta, Ara toca gaudir d’aquest èxit que tot el país sent com a propi.