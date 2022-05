Una cistella confidencial

Actualitzada 22/05/2022 a les 07:36

No cal ser un expert economista ni un estadístic professional per verificar dia a dia l’escalada dels preus dels productes bàsics, que converteixen els ciutadans en una mica més pobres perquè l’increment no s’assimila a l’actualització d’una part dels sous a partir de l’IPC ni a l’augment del salari mínim. No és necessari que els polítics s’amaguin darrere una cistella de la compra massa general i unes dades del departament d’Estadística que són poc comprensibles i no entren al detall dels productes. No s’entén, tampoc, que aquest mateix departament es negui a explicar quina fórmula utilitzen per als seus càlculs, adduint que han de respectar la confidencialitat de les dades. Molt estrany tot plegat, i segurament no hi ha res irregular a tapar, però la manera d’actuar indueix a pensar el contrari. Els homes, dones o famílies que, com és normal, han de fer la compra diària o setmanal són conscients que molts productes bàsics tenen un preu molt superior al de fa mesos, res a veure amb l’IPC oficial que facilita el Govern. Per això seria important desglossar i detallar els preus actuals d’aquells productes –bàsicament alimentació– que no poden faltar en una llar per poder confrontar-los amb els de fa uns mesos. L’executiu no ha de tenir por. El ciutadà és conscient que la guerra d’Ucraïna té uns efectes nocius per als països europeus i que les sancions contra Rússia en part es capgiraran perquè aquesta factura la pagarem entre tots. Andorra s’ha posicionat amb els seus aliats, en contra de la invasió. No podia ser d’una altra manera. Però en el supòsit que s’hagués mantingut neutral, la repercussió seria la mateixa, perquè com adverteix l’ONU el conflicte bèl·lic està provocant escassetat d’aliments i escalada dels preus. La transparència sempre transmet confiança, i seria desitjable que Estadística pogués exposar amb més precisió com elabora la cistella de la compra, i que informés d’aquells productes que més han patit una inflació, que no és un fenomen únic. Si no, ens haurem de guiar per les dades de països veïns.