L'onada de la salut mental

Actualitzada 16/05/2022 a les 06:27

Gestionar l’increment de casos que arriben fins al centre de salut mental necessita reforços i recursos. Les dades que fa una setmana comentava el cap del servei a les pàgines del Diari constaten el sobreesforç que estan assumint els professionals i el risc derivat perquè més casos per a una plantilla curta implica llistes d’espera més àmplies i un tractament deficient de la patologia. Davant d’aquesta situació és normal que les associacions que vetllen per les persones afectades de trastorns reclamin més agilitat en la posada en marxa de les accions recollides al Pla de salut mental, que es va presentar en una roda de premsa el passat mes de febrer. Un treball d’aquestes característiques és també un full de ruta a llarg termini perquè defineix un model transversal que engloba diversitat d’aspectes, arrencant des de la prevenció o l’eliminació de l’estigma que malauradament encara arrosseguen les malalties mentals. Però hi ha una realitat en el present que és la que necessita solucions més àgils. La covid ha tingut una incidència indiscutible en la salut mental d’una part de la població, aguditzant problemes ja existents o afectant persones que mai no havien patit trastorns d’aquesta mena. De la mateixa manera que es van bolcar esforços per gestionar una crisi sanitària mai vista, és important que els pressupostos públics tinguin en compte aquesta, que ja s’ha considerat una onada més de la covid, la que afecta la salut mental. I precisament ara que s’ha culminat una cartera de serveis, que si bé ha generat discrepàncies entre els col·lectius sanitaris sí que recull velles aspiracions com que els psicòlegs facin part de la sanitat pública, és el moment de posar fil a l’agulla perquè el que està recollit en un reglament es materialitzi. Disposar de més recursos professionals ha de permetre un tractament més eficient dels pacients en el curt i mitjà termini, sense oblidar que cal resoldre altres qüestions, com el recurs residencial per evitar els trasllats a l’estranger que suposen un trasbals per a malalts i famílies.