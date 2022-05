El laberint de l'habitatge

Actualitzada 15/05/2022 a les 06:43

La reunió de dijous passat va ser monotemàtica. Les dues parts només es van centrar en propostes en matèria d’habitatge, radicalment oposades a banda i banda. La patronal vol que s’elimini la congelació dels lloguers, els sindicats que es posi un topall de preus màxims. La patronal aposta per una Batllia especialitzada que fomenti la mediació i acceleri la resolució d’eventuals conflictes, els sindicats que el primer que cal assegurar és la protecció del llogater. Les últimes manifestacions del ministre responsable de la cartera d’Habitatge apunten que la congelació es mantindrà malgrat que hi pugui haver algun tipus de flexibilització com la que es pot materialitzar aquest any en aquells contractes ja prorrogats des del 2019 als quals es pot aplicar un augment del 10% si hi ha acord entre propietari i inquilí i si se signa una nova relació contractual per cinc anys. En paral·lel se segueixen treballant altres propostes perquè la congelació no deixa de ser una mesura pensada com a transitòria però que s’està estenent en el temps perquè continua sense resoldre’s allò que frenaria els preus: una oferta capaç d’absorbir tota la demanda. El mes de febrer es donava a conèixer l’estudi que xifra en més de sis mil els pisos buits a Andorra i a l’abril que s’estava avaluant quins d’aquests immobles podien posar-se al lloguer en una mena de borsa pública. Ara s’ha avançat que el que es vol és oferir als propietaris l’oportunitat de posar l’habitatge al mercat del lloguer garantint-los una protecció de l’administració que els cobriria per exemple possibles impagaments a canvi d’una mensualitat per sota el preu del mercat. Cal remuntar-se uns quants anys enrere però la fórmula ja es va provar quan abans de la gran crisi del 2008 els preus de l’habitatge també estaven disparats. No va acabar de funcionar però això no vol dir que no ho pugui fer ara amb els ajustos que calgui. L’eliminació total de la congelació s’hauria de donar quan hi hagi més oferta i siguin operatives totes les polítiques públiques que es treballen.