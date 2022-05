Primàries i democràcia

Actualitzada 13/05/2022 a les 06:28

El procés de primàries de Liberals d’Andorra està en marxa. Els dos candidats van comparèixer ahir en una roda de premsa conjunta amb la secretària general, Maribel Lafoz, oficiant de mestra de cerimònies. Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes, representants de dues generacions molt diferents, no van explicitar en aquest primer episodi cap matís programàtic que permeti als militants diferenciar entre un projecte i l’altre. Els dos aspirants comparteixen fins i tot la predisposició a repetir un acord amb Demòcrates per Andorra. Les diferències quant a trajectòria personal i tarannà són evidents. Mentre que Cabanes representa la vella guàrdia del partit que va liderar durant quinze anys el Govern i té un perfil marcadament conservador, Pallarés forma part de l’actual nucli dur de la formació, amb posicions més centristes, que en va assumir les regnes quan el PLA es debatia entre la vida i la mort. La roda de premsa no va servir per acabar d’aclarir gaires de les incògnites que han pesat sobre la convocatòria de les primàries i la renúncia del candidat natural, el president de Liberals i ministre Jordi Gallardo. El pas enrere ha desencadenat una crisi imprevisible tot just fa una setmana i ha carregat de raons un cada dia més ampli sector de DA partidari de no pactar abans de les eleccions amb L’A i fer-se amb la totalitat de l’espai de centredreta. Les primàries han situat el partit en el focus mediàtic just després de l’abandó de la cursa electoral del rostre més conegut i representen una oportunitat per projectar-se públicament. Els tres compareixents van referir-se reiteradament al caràcter democràtic de L’A. Mentre que la secretària general va recordar el caràcter intern de les primàries, el mateix partit retransmetia en streaming per YouTube l’esdeveniment. Amb aquest mateix esperit, Diari TV, la televisió del Diari d’Andorra, ha ofert als dos candidats la possibilitat d’un debat en streaming que permeti confrontar idees i projecte davant de militants i afiliats, però també de la resta de la ciutadania.