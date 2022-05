Sindicats a l'alça

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:33

El col·lectiu sindical ha fet un pas endavant per aspirar a convertir-se en un actor social rellevant. Són molts els factors que històricament han dificultat l’articulació dels treballadors: la falta de tradició de l’associacionisme, l’elevat percentatge de temporers a causa de l’estacionalitat, els fluxos migratoris, un acomiadament flexible o una legislació poc afavoridora podrien ser algunes de les raons per explicar per què no ha acabat arrelant. La paradoxa màxima és que principalment s’ha constituït a partir d’associacions de treballadors del sector públic, que han posat més entusiasme a defensar situacions de privilegi, com ara unes jubilacions inassumibles, que a vetllar per l’extensió dels beneficis al sector privat. El darrer 1 de maig va servir, però, per confirmar un canvi. Mig miler de treballadors manifestant-se podria no semblar significatiu, però ho és atenent l’històric d’aquesta diada. L’empobriment fruit de la carestia de la vida, molt notori entre les classes mitjanes i les capes de població amb menys recursos, ha generat un malestar que ha permès al moviment dels treballadors, articulat al voltant del consell econòmic, guanyar protagonisme. La plataforma sindical ha començat a creure’s agent social. I ho ha fet incorporant al seu corpus propostes transversals, d’abast global i molt més específiques. El document d’accions per a l’augment del poder adquisitiu, l’alternativa al paquet de mesures del Govern que ahir es van començar a implementar, evidencia aquest canvi de tarannà. Més enllà de la concreció de les accions, algunes de les quals inviables, el document introdueix o recupera debats interessants, especialment en matèria d’habitatge, en què la paràlisis del Govern, ha obert la porta a propostes per intervenir a fons en un mercat molt imperfecte. La revifada sindical és una bona notícia per als treballadors però també, encara que costi de creure a alguns, per a empresaris i administracions amb vista a un diàleg social impossible sense els sindicats asseguts en un dels tres costats de la taula.