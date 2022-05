Actualitzada 06/05/2022 a les 05:58

L’òxid de nitrogen és el principal contaminant present a l’aire andorrà. Les emissions a causa del trànsit i de les calefaccions alimentades per combustibles fòssils en són la causa i situen com a mesos de més risc el gener i el desembre. Per això té especial transcendència que, al llarg del 2021, es registrés el valor mitjà més baix des de l’any 2005 i que en cap moment se superés el límit previst en la normativa, basada en les directives europees. Les restriccions de mobilitat que es van continuar aplicant en períodes concrets de l’any passat a causa de la pandèmia permeten relativitzar aquest avenç que, no obstant això, representa un repte per al Govern. Les principals polítiques del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s’han orientat precisament a reduir l’exposició als carburants amb polítiques de penalització fiscal del gasoli i la gasolina, de promoció del transport públic, de subvenció dels vehicles elèctrics o d’incentiu de l’eficiència energètica en els habitatges, en línia amb els compromisos de lluita contra el canvi climàtic de la comunitat internacional. En la presentació dels indicadors la mateixa ministra Sílvia Calvó ja es va mostrar convençuda que aquestes actuacions permetran continuar amb la millora de la qualitat de l’aire. En aquest sentit, els indicadors generals apunten que el 2021 es van superar els resultats de l’any precedent, marcat per un llarg confinament i la restricció de la llibertat de moviment, amb un 89% de les estacions amb una qualitat entre excel·lent i bona. Més enllà de la presentació anual de resultats i dels reculls estadístics, el ciutadà hi té accés en temps real a través del portal aire.ad, que ha estat millorat en continguts i presentació als mesuraments de les cinc estacions fixes i mòbils repartides pel territori amb especial atenció a la vall central. La informació mediambiental no tan sols respon a la cobertura del dret a la informació, sinó que contribueix a la conscienciació i a l’empoderament dels ciutadans en el treball per un medi ambient sa.