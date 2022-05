Primer de Maig

Actualitzada 02/05/2022 a les 06:26

Andorra va celebrar ahir el Dia internacional del treballador, l’1 de Maig. Ho va fer amb la idiosincràsia pròpia del Principat que fa que una part important dels treballadors del país, els que tenen una feina relacionada amb el sector serveis (turisme, hostaleria i comerç), no es puguin plantejar sortir al carrer a defensar els seus drets perquè estan treballant. Al Principat, a diferència de la majoria de països, l’1 de maig no és festiu. Ahir, però, era diumenge, festiu per a aquells treballadors que no tenen una feina vinculada amb els sectors indicats fa unes línies. La manifestació que van convocar els sindicats, encapçalats per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i l’infatigable Gabriel Ubach, va atraure mig miler de persones que van reivindicar el seu dret a “un present i un futur dignes”. Mig miler de persones pot semblar una xifra baixa, però per als estàndards del Principat és un número a tenir en compte. Cal recordar que més enllà dels dos anys de pandèmia de coronavirus que van impedir fer cap demostració popular al carrer, feia temps que els sindicats havien renunciat a sortir al carrer l’1 de maig per evitar una imatge d’indiferència per part de la població. Ubach no s’ha cansat de dir que ahir s’haurien d’haver manifestat 45.000 persones, és a dir la totalitat dels treballadors del país. El sindicalista, conscient de la impossibilitat d’assolir aquest nombre de persones, deia dissabte que cap xifra “seria un fracàs”. Insistim que mig miler de persones en una manifestació pels drets laborals a Andorra és molta gent i el Govern hauria de prendre nota que hi ha un cert malestar entre la població que està fortament afectada per la crisi econòmica conseqüència de la pandèmia de Covid-19, primer, i de la invasió russa d’Ucraïna, després. L’executiu va presentar la setmana passada les mesures que prendrà per lluitar contra l’encariment de la vida. Està per veure si seran suficients per frenar el malestar al carrer, però sobretot perquè la ciutadania no sigui cada cop més pobra com està passant ara mateix.