Un problema a resoldre

Actualitzada 01/05/2022 a les 06:42

És un problema generalitzat al continent. L’entrada massiva de la dona al mercat de treball, les dificultats per conciliar feina i família, també les estretors econòmiques, que no faciliten ampliar la família, han provocat en els últims temps una davallada notable de la natalitat i que les dones tinguin el primer fill cada cop a una edat més elevada. La mitjana europea situa l’edat de les mares primerenques en els 31 anys i en l’1,56 fills per dona. Andorra té una situació pitjor. L’edat de les mares és de prop de 33 anys (32,98) i la mitjana de fills cau fins al 0,97. És el balanç més pobre de tots els països europeus i certifica una caiguda de la natalitat que mereix una reflexió. Andorra té una taxa d’ocupació femenina molt alta. Això ha estat així tradicionalment perquè també ha estat i és un país de forta immigració que ve buscant un lloc de treball. És, a més, un país molt enfocat als serveis amb horaris que acostumen a complicar encara més poder ocupar-se dels fills. És una anàlisi que s’ha fet múltiples vegades i que segueix plenament vigent, constatant la necessitat d’accions per revertir aquesta estadística, una recepta que també s’ha abordat molts cops. Ja se n’han fet, de mesures. S’han ampliat baixes de natalitat i paternitat malgrat que de manera insuficient per a una part de la societat. També s’està promovent la igualtat en les empreses, que no deixa de ser una mesura més per garantir que la dona que vulgui ser mare ho pugui ser, sense por de perdre en la seva carrera professional i que se li obstaculitzi accedir a llocs de responsabilitat. El camí ha de seguir sent aquest perquè només amb mesures de caràcter públic i amb unes empreses cada cop més conscienciades es garantirà que no hi ha cap fre a ser mare més enllà del propi desig de la dona de voler ser-ho. És cert que estem vivint una crisi de proporcions elevadíssimes i que les preocupacions del sector públic i el privat són ara mateix unes altres. Però un envelliment a l’alça no és una bona notícia per al progrés d’una societat.