Conscienciar del bullying

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:06

L’esport professional, com a fenomen de masses, és una excel·lent plataforma per divulgar i conscienciar. El MoraBanc Andorra reivindica i exerceix un rol que va més enllà de la competició per crear comunitat. Aquesta filosofia es va explicitar ahir amb la presència d’un miler d’escolars a les graderies del Poliesportiu d’Andorra en un esdeveniment sota el títol genèric Actuem contra el bullying. La col·laboració del club, de l’ACB espanyola i del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior té com a objectiu conscienciar els estudiants sobre l’assetjament, tant presencial com virtual. La detecció i la denúncia dels casos, especialment quan són embrionaris, ha de permetre activar els protocols que tenen com a primer objectiu la protecció de les víctimes. El bullying ha esdevingut una problemàtica recurrent que afecta un percentatge molt elevat d’escolars i que pot provocar entre les víctimes el fracàs escolar, la fòbia, la baixa autoestima i, fins i tot, els intents de suïcidi. L’empoderament dels infants i adolescents és fonamental per establir xarxes de complicitat que permetin visibilitzar la violència física i/o psíquica tant en l’àmbit escolar com a fora, ja que sovint hi ha una continuïtat entre el que passa a les aules, al carrer, a les activitat extraescolars o a internet. I aquí tenen una tasca molt important a fer els esportistes o personalitats públiques amb influència i capacitat de lideratge, les experiències dels quals tenen especial rellevància per als més joves. És el cas, per exemple, del jugador del MoraBanc Nacho Llovet, del pilot Albert Llovera o de David Aguilar, conegut com a Hand Solo, que van participar en la taula debat de l’esdeveniment. En els darrers anys s’ha avançat molt en la identificació de situacions presencials d’assetjament però, en canvi, el món digital, en què resulta molt difícil la detecció, ha esdevingut una de les principals amenaces. I aquí encara és més important la conscienciació de l’entorn de la víctima i de l’agressor per fer aflorar casos que es poden perllongar en el temps sense solució.