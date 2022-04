L'FC Andorra busca camp

Actualitzada 28/04/2022 a les 06:07

El ministeri d’Esports va viure una primavera-estiu del 2020 calenta. La irrupció de l’FC Andorra amb un projecte amb aspiracions d’ascens a les primeres categories del futbol espanyol comportava uns requeriments que forçaven el reordenament de l’ús dels estadis. L’equació no tan sols afectava el Govern i l’equip de Pique, també hi estaven implicats d’una manera o altra els comuns d’Andorra la Vella i Encamp, les federacions de futbol, rugbi i, fins i tot, d’atletisme, i el VPC. L’acord, de caràcter temporal, girava al voltant de l’Estadi Nacional, que han compartit aquesta temporada les seleccions i clubs de futbol i rugbi. La provisionalitat de la mesura –fins que estigués disponible la zona esportiva d’Encamp– i el suport extra prestat per la majoria governamental al VPC van contribuir a aplanar una cohabitació més fluïda del que inicialment es podia preveure. Un any després, però, els núvols són més foscos que mai. La concessió de Prada de Moles, si no hi ha un gir inesperat del guió, sembla inviable perquè trontolla el principal ingredient: no hi ha garanties sobre el finançament aportat per l’únic aspirant, l’FC Andorra, una situació que ha refredat molt l’interès de MoraBanc i del comú encampadà. De descartar-se definitivament Encamp, el Govern, que a través del seu cap ja va assumir ara fa un any el lideratge de la crisi, no tan sols haurà d’instal·lar gespa natural a l’Estadi Nacional, requisit de la Federació Espanyola de Futbol per a la temporada vinent, sinó que haurà de buscar una solució estable per a totes les parts gens evident. L’interès del país a acollir l’FC Andorra és inqüestionable però la pregunta fonamental, atenent el caràcter empresarial del projecte, és si les institucions han d’invertir en infraestructures si el grup encapçalat per Gerard Piqué no aporta el gruix del finançament i el compromís amb Andorra a llarg termini. L’afer esdevindrà un dels arguments informatius de l’estiu. El Govern haurà de fer ús de tota la seva mà esquerra per trobar una solució que satisfaci totes les parts.