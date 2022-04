Actualitzada 27/04/2022 a les 06:12

El cap de Govern va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per presentar un paquet de mesures molt ambiciós per compensar la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies. Ambiciós no tan sols per l’abast i per l’aportació econòmica pública que comporta, sinó pel gir intervencionista de l’obligatorietat legal d’incrementar els sous per sota del salari mitjà, una decisió que arreu va vinculada a grans pactes d’Estat amb els agents econòmics i socials. Els problemes d’abastiment de matèries primeres i components electrònics al llarg del segon semestre del 2021 i l’esclat de la guerra d’Ucraïna han disparat els preus incrementant les dificultats de moltes famílies. La pèrdua de poder adquisitiu de la població arrenca molt abans i va directament relacionada amb l’espiral de preus de l’habitatge, en què en tres anys de legislatura no hi ha hagut avenços significatius per fer front a un dels problemes més greus des del punt de vista social i de competitivitat econòmica. Els ajuts globals, quantificats ens vuit milions d’euros pel Govern però sense precisions sobre l’impacte en l’estructura de costos de les empreses, representaran un respir per a moltes famílies perquè, com va apuntar el cap de Govern, reduiran les despeses quotidianes i augmentaran la renda disponible. Alhora permetran aprofundir en eixos programàtics com la transició energètica i el model de mobilitat públic. La falta de reformes estructurals per afavorir la diversificació econòmica i la cohesió social han portat el Govern a una política reactiva a cop de talonari, ja sigui incrementant la despesa o reduint els ingressos públics. Si bé algunes de les mesures poden contribuir a reduir la inflació, és el cas de l’IGI hiperreduït o del retorn de l’impost de carburants, altres, com l’increment dels ajuts a l’habitatge, poden tenir precisament l’efecte contrari. Paradoxalment, l’anunci arriba poques setmanes després d’anunciar-se un increment dels preus de l’electricitat i una reforma de l’impost de societats, força benigna amb els beneficis empresarials.