Una cartera de futur

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:03

La cartera de serveis, és a dir allò que la CASS copagarà amb els seus afiliats, continua sent tema de debat. I sembla que va per llarg, perquè cada cop són més les veus que s’alcen contra la proposta del Govern i que es queixen de la falta de diàleg. Molts metges reconeixen obertament que els seus col·legis professionals no han estat informats i veuen deficiències que des del punt de vista d’un professional mèdic es poden compensar. No es pot obviar que la competència està en mans del Govern i que el ja exministre Joan Martínez Benazet és un pneumòleg amb molts anys d’experiència i que coneix profundament el funcionament de la sanitat andorrana. En tot cas, el clam és unànime per part dels col·lectius sanitaris i cal anar amb peus de plom però sense fer passos enrere en una revisió de la cartera que estava pendent des del 2007 i que cap dels ministres que hi han passat han executat. En aquest sentit s’ha de destacar el coratge de Benazet de prendre decisions valentes abans de deixar el Govern per motius de salut, i ho fa millorant les prestacions que rebran els afiliats en la branca de sanitat. Una decisió que probablement no ha estat fàcil tenint en compte els mals auguris financers que té la segurerat social i les pèrdues en la branca general que han de ser cobertes pel Govern. No obstant, és fàcil deduir que és millorable, bàsicament per evitar tràmits innecessaris i aconseguir una major despesa, ja que com s’ha pogut comprovar en determinats casos el metge preferent o aquest nou sistema d’atenció mèdica per telèfon generen desconfiança i no ajuden a l’estalvi. Cal veure quina és la postura del nou ministre, Albert Font. De moment en la sessió del Consell General es va referir a la qüestió i va admetre que la cartera de serveis té mancances, però que no serà retirada. De fet, la setmana que ve es mantindrà una reunió amb els col·legis amb l’objectiu d’obrir un diàleg. L’executiu avança que no es faran gran retocs, però falta molta informació per oferir perquè tothom pugui tenir una opinió més certera.