Alerta permanent

Actualitzada 22/04/2022 a les 06:03

La covid-19 ha deixat d’ocupar grans titulars després de més de dos anys de condicionar la nostra vida. La malaltia no ha desaparegut. Encara ahir hi havia 554 casos actius, 68 més que dimecres, i quatre malalts ingressats a l’hospital, dos a planta i dos més a la unitat de cures intensives. Tot i que la incidència és alta, la gravetat dels casos i, per tant, la pressió assistencial s’ha reduït notablement. Només així s’explica l’eliminació gradual de les mesures restrictives, com ara la limitació d’aforament en bars o espais públics, l’ús de les mascaretes, primer a l’exterior i després en interiors, o el passaport covid. Les institucions no poden, però, deixar-se endur per un excés de confiança. Passat l’estiu del 2021, quan la pandèmia defallia, ja es va experimentar un repunt dels casos que va derivar en un hivern difícil en què es van acabar patint restriccions en la llibertat de moviments. No ha de sorprendre, per tant, que ahir el ple del Consell General habilités de nou el Govern a prendre les mesures previstes en les lleis de seguretat pública i general de sanitat en cas que la situació sanitària així ho exigeixi. El marc legal preveu que l’executiu hagi de recórrer a la cambra parlamentària per facultar-lo per establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública, mesures que han de ser proporcionals i que, en tot cas, es poden aplicar via decret durant un període màxim de dos mesos. Aquesta pròrroga, que possiblement no serà l’última, s’adopta per precaució, per donar marge al ministeri de Salut per actuar amb la màxima celeritat si les circumstàncies sanitàries així ho exigeixen. I així ho han interpretat tots els grups parlamentaris donant ple suport a la mesura, un recolzament que, de manera general, ha estat continu al llarg de tota la crisi. La vacunació massiva de la població ha estat clau per reduir l’afectació del virus, però no tan sols la covid no ha desaparegut, sinó que, a més, en el passat ja va demostrar la capacitat per mutar amb noves variants que poden esdevenir una nova amenaça.