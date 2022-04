Segon revés judicial pel vel

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:12

La ministra va admetre ahir que si dilluns la nena decidís acudir a l’escola andorrana d’Escaldes (el centre que té assignat) amb el vel islàmic ningú no li podria impedir l’accés. Hi tindria tot el dret perquè el Tribunal Superior ha ratificat la sentència de la primera instància i, per tant, declara que no es podia impedir a la menor entrar a classe amb el cap cobert sobre la base d’un reglament intern. Després del primer revés judicial, el ministeri d’Educació, possiblement conscient de les escasses opcions de guanyar el plet, va posar-se a treballar en una modificació de la Llei d’Educació que donés l’empara legal correcta a la prohibició d’entrar en un centre educatiu amb un símbol religiós ostentós. Una modificació aprovada per unanimitat al Consell General i, per tant, avalada pel consens polític. Però el text legal encara no està en vigor i es pot donar la situació paradoxal que la nena pugui anar a l’escola durant uns dies amb el vel islàmic. És de suposar que no passarà res d’això, si més no els contactes entre administració i família haurien d’evitar que es provoqui una situació que només serviria per perjudicar encara més els que necessiten protecció, que són els menors. Pel bé dels dos infants el pols hauria de quedar aquí. El ministeri té ara sis mesos per desplegar un reglament de mesures alternatives a l’escolarització tradicional que podria ser la solució definitiva per als dos germans ja que no sembla, per tota la trajectòria d’aquest curs, que sigui possible que la nena accedeixi a prescindir del hijab a l’escola. Una decisió ferma que el Govern ha estat incapaç de contrarestar. Hi ha d’haver fórmules d’escolarització alternatives perquè el dret a l’educació ha de prevaldre sempre i existeixen motius diversos que poden impedir que un infant acudeixi a l’escola ordinària. Però la qüestió és que la regulació l’ha acabat provocant un cas particular. El dia que el Lycée va impedir l’entrada a la menor es començava a gestar un conflicte que l’autoritat educativa possiblement no va saber mesurar. I aquestes són les conseqüències.