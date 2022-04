Bona temporada d'hivern

Actualitzada 19/04/2022 a les 06:12

Hotelers i dominis esquiables van donar ahir per acabada la temporada d’hivern 2021-2022 i ho van fer amb boníssimes sensacions. Tot i que encara no es pot considerar acabada la pandèmia de coronavirus, sí que sembla que la Covid-19 és una crisi del passat que el sector turístic diu haver superat. Ho diu després d’unes vacances de Setmana Santa que han omplert els carrers dels eixos comercials del Principat de turistes i també els establiments hotelers del país. La Unió Hotelera, a l’espera de tancar oficialment les xifres, estimava ahir que l’ocupació durant la Setmana Santa ha estat de mitjana del 80%. Des de l’associació que aglutina els apartaments turístics aporten dades d’ocupació que estarien al voltant del 95%, és a dir, gairebé un ple total. A l’hora de fer balanç de la temporada d’esquí, la Unió Hotelera mostra la seva satisfacció i explica que els establiments vinculats als dominis han viscut un hivern 2021-2022 molt bo. S’han recuperat les xifres prepandèmia, un fet que també ha succeït als apartaments turístics. Les estacions també tornen a xifres d’abans de l’arribada de la Covid-19. Així ho assenyalen des de Grandvalira, des d’on asseguren que tot i haver venut menys dies d’esquí que a la temporada 2018-2019 (l’última no afectada per la pandèmia), han tingut més ingressos en la 2021-2022 en haver-hi hagut un increment dels preus i de la despesa. Aquesta és una de les claus per saber com evolucionarà el sector davant la propera temporada d’estiu. Com repercutirà l’increment de les despeses en l’augment dels preus del producte final que hauran de pagar els turistes? I sobretot tenint en compte que una gran part del gruix de visitants del país prové de països en què estan vivint increments dels preus de la vida que arriben fins al 10% interanual. La pèrdua de poder adquisitiu dels turistes de les zones veïnes a Andorra de les quals el Principat es nodreix pot afectar l’arribada de visitants i una alça desmesurada dels preus –que està per veure si passarà– pot ser un fre per a la nostra destinació.