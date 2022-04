Actualitzada 14/04/2022 a les 06:16

L’esquelet fiscal ha evolucionat en paral·lel al procés d’internacionalització i homologació de l’economia. Els impostos indirectes han estat històricament la base del sistema tributari i encara ara aporten el gruix dels ingressos de l’Estat. L’obertura econòmica va anar acompanyada de l’eixamplament de les bases de tributació per optimitzar la distribució de la càrrega fiscal. La implantació dels impostos directes, abanderats pels de societats i de la renda, va significar una autèntica revolució basada en tres principis fonamentals: transparència, competitivitat i reconeixement. La tasca del Govern s’ha centrat des de llavors a vetllar per disposar d’uns impostos suficientment baixos per continuar atraient inversió estrangera, però no prou per ser considerats una amenaça per a les hisendes dels altres països. L’esforç passa, per exemple, perquè la distància entre el tipus nominal de l’impost de societats –del 10%– no s’allunyi gaire del tipus real, una distància que no tan sols resta capacitat recaptatòria a l’Estat, sinó que fa perillar l’equilibri amb l’exterior. Si la pandèmia, primer, i la invasió d’Ucraïna, després, han tret de la primera pàgina l’harmonització fiscal internacional, aquest tema, amb l’administració Biden de principal impulsora, manté un lloc prioritari en l’agenda internacional. Alhora, els costos econòmics de la covid han incrementat les necessitats financeres dels estats i la necessitat de reduir al màxim les desgravacions. Aquest és el context de la reforma fiscal que ahir va aprovar el Govern i que té com a primer objectiu assegurar que per mitjà de les exempcions i les reduccions les empreses amb beneficis no s’escapin de pagar l’impost. Establir un mínim del 3% de tributació és un primer pas, però encara queda lluny del 6% de tipus mitjà de societats. Ja hi haurà temps per analitzar a fons el projecte de llei, que canvia l’orientació política de les deduccions afavorint les inversions en transformació digital, el mecenatge o la contractació de persones de col·lectius vulnerables i l’arrendament d’habitatges.