Objectiu zero accidents

‘any passat es va tancar amb 494 accidents de trànsit que van provocar 288 ferits, 36 d’ells de gravetat, i dos morts. Són dades incloses en el Pla Nacional de Seguretat Viària que evidencien les mancances del sistema per tenir una estadística que permeti implementar polítiques per reduir la sinistralitat, ja que gairebé un 60% dels accidents es van registrar sense una “tipologia específica”. Dit d’una altra manera, es desconeix per què es van produir la majoria dels accidents. Amb la finalitat de millorar les dades presentades, el Govern va aprovar la setmana passada el pla de seguretat viària. L’objectiu principal és reduir a la meitat els sinistres que van tenir lloc el 2020 –any de referència del projecte– en els pròxims vuit anys, és a dir, el 2030. De moment, però, els fets no responen a aquesta finalitat. L’any passat les víctimes d’accidents van augmentar respecte al 2020 en un 9,85%, i el que és pitjor, l’augment del nombre de ferits greus va patir un increment força notable. Un punt que s’agreuja si es té en compte que amb motiu de la pandèmia de la Covid, la circulació de vehicles va ser força inferior a l’habitual en aquest període. Tal com es reconeix en el mateix pla elaborat per l’executiu, el primer pas per revertir aquesta tendència és tenir dades fiables i contrastades d’on, com i per què s’ha produït l’accident i què ha provocat la gravetat de les lesions. Amb aquesta informació, de la qual ja s’hauria de disposar a aquestes alçades, serà més fàcil aplicar polítiques efectives que permetin millorar la seguretat de la infraestructura viària existent, així com marcar zones que es puguin considerar conflictives i implementar accions concretes com ara la reducció de la velocitat. És evident que més enllà de les accions que es puguin dur a terme per part del Govern i dels comuns, també cal la implicació de tots, especialment dels conductors. Tots els accidents, especialment els mortals, regiren la nostra consciència i tothom sent la pèrdua o el dany sofert, especialment les famílies i els amics. Cal augmentar els esforços per conscienciar la ciutadania que la millor manera de lluitar contra la sinistralitat és la prudència per intentar evitar els desenllaços fatals. Per això cal, entre altres qüestions, una millor educació viària des de l’escola i campanyes de conscienciació per als adults. És feina de tots aconseguir reduir els accidents a les carreteres amb la mirada posada a reduir a la meitat les xifres del 2020 però també sent més ambiciosos i buscant assolir la fita de zero accidents mortals.