Govern parroquialitzat

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:05

L’antic hotel Casamanya d’Ordino esdevindrà, si el Govern no canvia a darrera hora d’opinió, la seu del ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. El quart, propietari de l’immoble, va signar ahir el protocol d’entesa amb el Govern i el comú, que permetrà rehabilitar un edifici que fa vint anys que està en desús. La corporació local s’ha afegit a l’acord perquè també hi situarà els serveis propis d’Agricultura i Medi Ambient, i finançarà la inversió que li pertoqui proporcionalment dels quatre o cinc milions estimats. El creixement que ha experimentat el Govern en les darreres dècades ha comportat una sobreocupació de l’edifici administratiu de Prat de la Creu, inaugurat el 1981. De manera progressiva s’han habilitat o construït altres edificis. A Andorra la Vella, Salut i Afers Socials (Clara Rabassa), i Ordenament del Territori, Economia i Turisme (Prat del Rull); a Escaldes-Engordany, Justícia i Interior (Edifici de l’Obac), o a Sant Julià, Educació (Edifici del Molí). La necessitat del Govern de créixer ha coincidit amb edificis del patrimoni cultural que necessitaven reformes i el tradicional parroquialisme s’ha fregat les mans. Així, les pressions encampadanes, amb el ministre Torres com a gran artífex, s’han tancat amb el trasllat del ministeri de Cultura a l’hotel Rosaleda i la futura ubicació de Turisme a Radio Andorra, en tots dos casos amb inversions milionàries i solucions poc funcionals. La política es trallada a Ordino, on el Govern ha acabat resolent una patata calenta al comú i el quart com era el Casamanya. La pregunta que sorgeix inevitablement és si en aquesta descentralització, a part dels interessos més localistes, s’ha tingut en compte els administrats i el treballadors del departament. No pot resultar més paradoxal que en un moment en què el discurs polític gira al voltant de la sostenibilitat, d’evitar els desplaçaments interns, es traslladi a la perifèria serveis nacionals. S’haurà calculat la petjada ecològica que suposarà que el ministeri de Medi Ambient se’n vagi a Ordino?