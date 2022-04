Els deutes s'han de pagar

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:09

La legislació andorrana, seguint les exigències internacionals, té uns mecanismes de fiscalització de l’activitat dels partits que inclouen fins i tot la publicació al BOPA de qualsevol donació. Són controls pensats per a organitzacions de grans països però que en el cas dels partits amb molt poca estructura, com passa a Andorra, esdevenen exhaustius. La voluntat és assegurar la transparència i evitar qualsevol irregularitat en el finançament polític que, com ha quedat acreditat, és una de les primeres fonts de corrupció institucional. Dins d’aquesta voluntat auditora, el Tribunal de Comptes revisa les liquidacions no tan sols dels organismes públics, sinó també de les organitzacions polítiques, i les inclou en els seus informes anuals. L’informe analitza els estats financers, verifica la documentació comptable i comprova que els recursos públics i privats s’han gastat seguint les restriccions relatives al finançament dels partits polítics. Si hi ha una constant que s’ha repetit en els informes relatius al Partit Liberal des de l’any 2015 és l’observació del tribunal sobre un crèdit impagat per valor de 112.154 euros, al qual caldria sumar els interessos, que correspon a una pòlissa de crèdit impagada sol·licitada el 2010 reconvertida el 2011 en préstec. Coincideix amb els anys més convulsos d’un partit que, canibalitzat per la irrupció de DA, es debatia obertament entre la supervivència i la dissolució. La continuïtat es va decidir en una votació tancada que va obrir el camí de la refundació i del canvi de marca a Liberals d’Andorra. El partit, hereu de l’antic PLA, argumenta que es va constituir formalment el febrer del 2015 i que no li pot ser imputat cap deute anterior. La contraposició d’arguments ha acabat en mans de la Fiscalia. El procediment haurà de dirimir si el Partit Liberal del 2022 és el mateix que el del 2011. I si la Justícia considera que no es pot exigir a l’actual partit el deute, tocarà que el paguin els anteriors dirigents perquè no hi ha cosa que faci més mal d’ulls que la condonació del crèdit a un partit.