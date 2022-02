La vital tasca dels sanitaris

Actualitzada 07/02/2022 a les 06:29

El reportatge sobre la feina que ha fet i encara fa la unitat de cures intensives i la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hauria de ser d’obligada lectura per a tots aquells grupuscles de persones que dos anys després de l’esclat de la pandèmia encara en neguen l’existència. I també ho hauria de ser per a aquells grups de persones, també molt minoritaris però molt sorollosos tant a Andorra com a la resta del món, que neguen els beneficis de la vacuna contra el coronavirus, que ha permès que les darreres onades de la Covid, molt més contagioses, no s’hagin traduït en una entrada de desenes de pacients a la unitat de cures intensives de l’hospital que hauria col·lapsat el sistema sanitari. Unes vacunes, que amb els números a la mà, han evitat que, a diferència de la primera onada, no hi hagi hagut la letalitat que va afectar un dels col·lectius més fràgils de la societat, la gent gran. Els testimonis dels treballadors de l’UCI i de la planta Covid de l’hospital, recollits quan gairebé es compleixen dos anys de l’inici de la pandèmia, malgrat que el Diari havia demanat al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) des de gairebé les primeres setmanes de crisi sanitària i reiterades vegades entrar en aquest espai per explicar a la ciutadania la importantíssima i vital feina que estaven realitzant els seus professionals, és esfereïdor. Una feina, ja oblidats els aplaudiments que des dels balcons la ciutadania feia per homenatjar-los, que mereix el reconeixement que massa sovint els professionals sanitaris no reben. Una tasca que moltes vegades ha anat més enllà dels deures professionals i que fins i tot ha suposat una càrrega física i mental que els pot passar factura en un futur. Com deien al començament d’aquest editorial, el reportatge sobre la unitat de cures intensives i la seva tasca durant la pitjor crisi sanitària mai viscuda a Andorra és de lectura obligada per a tots els negacionistes. Una minoria de la societat que ha de reflexionar i adonar-se que la seva egoista posició l’únic que fa és perjudicar la societat en què viu.