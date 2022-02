Millora de l'accés a França

Actualitzada 06/02/2022 a les 06:19

El primer ministre de França, Jean Castex, amb el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, així com l’alcalde de Tarascó, Alain Sutra, entre altres autoritats, va presidir ahir l’acte de signatura d’un protocol de finançament per al desenvolupament de millores a la carretera RN20, que inclou la construcció d’un túnel a la localitat de l’Arieja que millorarà les condicions de la carretera i disminuirà en vint minuts el temps del trajecte entre Tolosa i Andorra. El text, signat per l’Estat francès, el Consell Regional d’Occitània i el Consell Departamental de l’Arieja, defineix el finançament d’un important nombre de millores en el desviament entre les poblacions de Tarascó i Ornolac. Unes obres que s’iniciaran en dos o tres anys i es preveu que s’acabin el 2030. A l’acte, convidat per Castex, hi va assistir el cap de Govern, Xavier Espot, “una mostra de les bones relacions de veïnatge existents entre ambdós països i de la cooperació activa existent per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans dels dos territoris”, assenyalava ahir l’executiu en un comunicat de premsa. El primer ministre francès també va anunciar la necessitat d’impulsar un projecte de millora de la RN116, l’altra via que connecta França i Andorra des de Perpinyà, i va proposar que el Principat hi pugui participar seguint el model del conveni signat el 2017 per millorar les canals d’allaus de l’RN20. Espot es va mostrar favorable a iniciar converses per concretar aquesta possible col·laboració, “tenint en compte que aquest projecte permetria millorar significativament la connexió terrestre entre els dos territoris”. El protocol de finançament signat ahir és una bona notícia per Andorra per convertir la carretera francesa en un veritable accés al país que permeti tornar a recuperar les relacions que històricament han tingut els dos països i que en els últims anys s’estan inclinant cap a Espanya. Ho evidencien, per exemple, les relacions comercials (importacions) on des de ja fa un bon grapat d’anys l’Estat veí del sud en té la preminència.