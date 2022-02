Mercat immobiliari a l'alça

Actualitzada 04/02/2022 a les 06:23

El mercat immobiliari va recuperar el 2021 els nivells prepandèmia. Van efectuar-se 1.948 transaccions, un 50% més que el complicat any precedent, marcat per tancaments i confinaments, i la xifra més alta registrada pel departament d’Estadística des que el 2010 va començar a computar les dades. Més operacions però també més volum de negoci que mai. L’import global de les transmissions efectuades durant l’any passat es va elevar fins als 850 milions d’euros. La bona salut d’aquest mercat, visible amb l’elevat nombre d’obres en marxa, incloses les torres del Clot d’Emprivat, posa en relleu que Andorra genera confiança entre els inversors, que veuen en el totxo un valor refugi, i que atreu ciutadans estrangers que trien el país per a la seva primera o segona residència. Igualment també s’ha recuperat el mercat més domèstic amb famílies que aposten per adquirir l’immoble on viuen. El mercat immobiliari, generador de riquesa i de llocs de treball, ha estat un dels motors de la recuperació econòmica. Cal, però, tenir compte perquè tan sols fa una dècada ja vam constatar que la distància entre el creixement permanent i la bombolla és escassa, i que els efectes col·laterals de l’excés de demanda tenen un evident impacte social perquè posen en perill el dret constitucional a un habitatge digne. Així, en un moment de boom de compra d’habitatge el dèficit del parc de lloguer és notable, fins al punt que les administracions han d’intervenir per intentar mitigar l’alça de preus o per propiciar un increment de l’oferta a través de mesures legals o fins i tot promovent la construcció d’habitatge públic. Seria cínic lamentar el bon moment del món immobiliari, que està liderant la sortida de la crisi, però tampoc podem caure en la candidesa de negar-ne l’impacte perquè dels preus del lloguer depèn la qualitat de vida de les famílies i la competitivitat de les empreses per atreure professionals estrangers, especialment en els sectors turístic, comercial o la mateixa construcció.