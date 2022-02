Millora de les previsions

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:04

El Consell General va donar dilluns llum verd al pressupost general de l’Estat per al 2022. Ho va fer a les acaballes de gener, ja amb l’exercici en curs. Tots els ministres de Finances han expressat en un o altre moment la voluntat que el pressupost anual s’aprovés a final de desembre, però la complexa maquinària administrativa frustra any rere any aquesta declaració d’intencions obligant el Govern de torn i tots els organismes i societats públiques a funcionar durant les primeres setmanes amb la pròrroga del pressupost de despeses de l’exercici anterior. Aquest any, com a mínim, la covid permet justificar el retard. El guió tradicional dels debats dels comptes de l’Estat es va repetir a la cambra parlamentària amb molt poc marge per a la sorpresa. Vots a favor de la majoria i abstencions o vots en contra de l’oposició. La principal novetat rau en un avançament per part del ministre Eric Jover de la liquidació del 2021, amb una sorpresa positiva com va ser la millora en 49 milions del dèficit, que es va enfilar fins als 80 milions d’euros. Caldrà estudiar amb atenció el detall dels comptes però d’entrada és una excel·lent notícia per a la hisenda pública, molt castigada per l’increment de despesa, especialment social i sanitària, arran de la pandèmia i amb una recaptació inferior per la caiguda d’activitat. Però ha estat precisament el bon comportament dels ingressos el que ha permès reduir el desequilibri, tal com va explicar el ministre, que va situar el creixement del PIB en un 7,8%, set dècimes per sobre de la previsió inicial. Si bé queda encara recorregut per tornar als nivells de la prepandèmia, altres indicadors com el mercat laboral i la creació d’ocupació i l’evolució de la població també posen en relleu la recuperació. La crisi ha tensionat les finances públiques i ha obligat el Govern a intensificar la política de diversificació del finançament i d’obtenció de nous prestadors. Reduir en un 38% el dèficit previst representarà un alleugeriment no només a curt termini, sinó amb vista a la progressiva amortització del deute.