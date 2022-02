Un gran respir

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:11

Les coses canvien a gran velocitat en temps de pandèmia. Fa tot just un mes la incertesa amb l’impacte de l’òmicron, llavors la nova i encara desconeguda variant, ens va obligar a reactivar totes les alertes. El comportament va ser força diferent al de les seves antecessores. L’alta capacitat de contagi va situar el nombre de casos en unes xifres mai vistes però, en canvi, la pressió hospitalària va ser sempre assumible. L’òmicron presentava una menor virulència, fet que sumat a l’elevat índex de població vacunada ha contingut els casos greus i els crítics. La compareixença del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va permetre constatar la caiguda ràpida de casos i anunciar l’aixecament de pràcticament les principals mesures de prevenció. Les principals són l’eliminació de la mascareta a l’aire lliure i la recuperació d’aforament en bars, restaurants, gimnasos o equipaments culturals i esportius. No es tracta d’un respir només per a la població, també per als empresaris d’activitats molts castigades aquests mesos. Són importants passos de retorn a la normalitat precovid, similars als ja viscuts en altres moments de la pandèmia. Les perspectives, si no hi ha la irrupció d’alguna variant més agressiva, són a mitjà termini bones, especialment perquè el percentatge de ciutadans vacunats o amb anticossos per haver passat la malaltia és molt elevat. Tot i que els indicis apunten una gradual eliminació de la transmissió comunitària, fins al punt que el ministre va avançar la possibilitat de reobrir l’oci nocturn a curt termini, cal mantenir certes precaucions, com ara l’ús de la mascareta en interiors, perquè es pugui mantenir el descens sostingut de la incidència. El coronavirus, sigui quina sigui la variant, conviurà amb nosaltres de manera més o menys permanent, en el millor dels casos assimilant-se a una mena de grip. El descens de casos i les bones perspectives amb vista a la primavera no han de desincentivar la població a continuar amb les vacunes previstes i no tan sols entre el col·lectiu més vulnerable.