Acostar la negociació

Actualitzada 02/12/2021 a les 06:05

El debat sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea no ha aconseguit aterrar. La ciutadania el percep com un dossier que no va amb ella, complex i allunyat en el temps, especialment amb la que ens ha caigut a sobre amb una pandèmia que ha capgirat totes les prioritats. El Govern va fer un primer intent d’acostar-lo amb la ronda de trobades informatives a totes les parròquies i amb una compareixença televisiva. Els participants van poden preguntar obertament sobre els neguits que suscitava un acord que ha de canviar l’estatus d’Andorra amb un enfortiment de la relació amb els Vint-i-sis, però perquè la població es faci seu el debat cal una comunicació permanent i menys genèrica perquè un dels grans problemes de les institucions és que les amenaces que comporta l’associació amb la UE es perceben de manera molt clara, mentre que les oportunitats són tan genèriques que costen de visualitzar. La Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) i la Societat Andorrana de Ciències (SAC) van organitzar dimarts una jornada que ha d’ajudar a anar concretant l’impacte de la negociació i els avantatges que pot comportar per a Andorra. Una trentena de representants de diferents sectors econòmics, institucions, empreses públiques, associacions professionals i excàrrecs electes van tenir l’ocasió d’analitzar en una intervenció de deu minuts les fortaleses i les debilitats d’Andorra respecte a la Unió Europea i les possibilitats que es deriven d’un nou model de relació. La jornada va comptar amb aportacions de gran valor, tot i que amb alguna absència com ara el sector bancari, per fer comprensible un dossier que afectarà el nostre model econòmic i de país futur. Però alhora va fer visible que més enllà dels temors derivats d’un mercat sense fronteres els empresaris són capaços de visualitzar els nous horitzons que proporciona un encaix amb Europa i l’accés als milions de consumidors que representa, unes oportunitats per als professionals, els estudiants, els empresaris i, fins i tot, els creadors.