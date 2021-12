Més esforços

Actualitzada 01/12/2021 a les 06:07

El cap de Govern ho va reconèixer en la compareixença urgent d’ahir a la tarda amb el ministre de Salut. És moment de fer passos enrere en les mesures de lluita contra la Covid davant l’increment de casos registrats en aquesta sisena onada, que en pocs dies s’han enfilat per sobre de la barrera psicològica dels 1.000 actius. L’enduriment no és plaent per a ningú però és imprescindible per intentar aturar la propagació de la Covid-19. El decret, en vigor des d’avui, preveu l’ús generalitzat de la mascareta, una obligació que afectarà espais oberts urbans, centres de treball i escoles, i límits d’aforament més restrictius. La ciutadania és molt més sàvia que el que pugui semblar pel soroll a les xarxes, els grups de Telegram o en dues concentracions puntuals. Hi ha moltes persones que per extremar la prudència no se l’han arribat a treure mai al carrer. També se n’ha estès l’ús de manera paral·lela a l’empitjorament de la situació epidemiològica. La població ha acceptat amb naturalitat el passaport Covid per accedir a la restauració, tal com es fa en molts països europeus, i ha renunciat al relaxament a causa d’una falsa sensació de seguretat col·lectiva perquè la vacuna, tot i que redueix la gravetat en cas de contreure la malaltia i les opcions de contagi, no immunitza. El rigor amb què siguem capaços d’afrontar les pròximes dues setmanes marcarà el primer tram de la temporada d’hivern i el Nadal. La campanya de vacunació ha permès mitigar l’impacte de l’onada, que en altres circumstàncies hauria situat al límit del col·lapse l’hospital i les residències d’avis. Les experiències en països de l’Europa central ens demostren, però, que l’amenaça de nous confinaments no és tan llunyana si no s’aconsegueix reduir la taxa de contagi. Si alguna cosa hem après en vint mesos de pandèmia és l’impacte econòmic i social que han tingut les limitacions de circulació i els tancaments d’activitat. Ens tornen a tocar sacrificis complint estrictament la normativa i limitant les interaccions. Ho agrairem més endavant.