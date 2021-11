Actualitzada 29/11/2021 a les 06:05

És una evidència que el cultiu del tabac al Principat, font principal d’ingressos dels agricultors, té els anys comptats a Andorra. Ja sigui perquè s’acabi signant un acord d’associació amb la Unió Europea que afectarà i força els productes del tabac o bé perquè el seu consum continuarà reduint-se com està passant en els darrers anys. Per intentar transformar l’agricultura, el Govern va pensar en la possibilitat d’introduir el cultiu del cànnabis amb fins terapèutics, un projecte que un primer moment va sobtar tenint en compte que a Andorra la possessió de la més ínfima quantitat de droga derivada d’aquesta planta comporta ser detingut si s’és descobert per la policia. Més enllà de l’anècdota, la introducció de la plantació de cànnabis sembla una bona solució per a un sector que sense tabac hauria de viure simplement de les subvencions. El temps passa des que es va començar a parlar i encara no s’ha posat fil a l’agulla perquè sigui una realitat. I aquesta tardança, com no pot ser d’una altra manera, preocupa l’empresariat que vol impulsar aquesta indústria. I és que la decepció és evident entre el teixit empresarial que veu en la regulació del cultiu de cànnabis amb fins medicinals una oportunitat d’entrar en un sector econòmic en clara expansió. Entenen que la lentitud dels tempos pot provocar que es perdi l’opció de posicionar-se en un mercat que creix empès pels avenços en el coneixement sobre les virtuts terapèutiques del cànnabis i perquè s’estigui avançant en la seva regulació en molts països. Ho indica el coordinador de l’àrea de diversificació de la Confederació Empresarial, Àlex Armengol, que en declaracions al Diari lamenta que “hi ha un desconeixement social important sobre el tema” i en conseqüència encara molts tabús, fet que estaria comportant la tardança a regular aquest sector. Sembla que podem estar davant d’una nova oportunitat perduda per diversificar l’economia del Principat. Una més des que el país va decidir obrir-se al capital estranger en la primera legislatura demòcrata.