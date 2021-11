Les vacunes salven vides

Actualitzada 28/11/2021 a les 06:04

La sisena onada de la pandèmia de coronavirus ja s’ha instal·lat al Principat. Des de dilluns cada dia ha anat augmentant el nombre de persones amb la malaltia activa i s’ha arribat al pic de divendres quan el ministeri de Salut tenia registrats 811 contagiats. Són xifres que no es veien des del gener passat en plena onada posterior a les festes de Nadal i quan encara no s’havia pogut iniciar la vacunació massiva de la població. La diferència entre el que succeeix ara mateix i el que passava fa deu mesos és evident. Tot i que es registra un mateix nombre de casos actius, la pressió sanitària està lluny de la que es vivia el gener passat. És cert que s’ha incrementat en els darrers dies i divendres hi havia 10 persones, tres d’elles a la unitat de cures intensives, ingressades a l’hospital de Meritxell. El 23 de gener passat, amb 813 casos actius, a l’hospital hi havia ingressades 33 persones, 21 a planta i 12 a la unitat de cures intensives. I el que era pitjor, aquella jornada el ministeri de Salut reportava tres morts per coronavirus. Més enllà del lema dels negacionistes de les vacunes que no paren de repetir que els vaccinats es contagien igual que els que no ho estan, l’evidència científica és contundent. A mateix nombre de positius, la gravetat de la malaltia entre els infectats és menor i la letalitat de la Covid també. Ahir es va tornar a repetir l’espectacle de dimecres passat. Un petit grup de negacionistes de les vacunes, o simplement de contraris a la decisió del Govern de demanar el certificat Covid per poder ser part de les activitats on hi ha més possibilitats de contagiar-se, es va manifestar pels carrers d’Andorra. Ho van fer a la plaça de la Rotonda davant la mirada atònita dels turistes que ahir van omplir el Principat. Es van sentir les mateixes consignes que dimecres passat davant de Govern i la mateixa mostra d’insolidaritat envers els seus conciutadans. Potser a aquest grup de persones se’ls hauria de recordar el que va dir el ministre de Salut dimecres passat: “Els moviments antivacunes maten i ensorren economies.”