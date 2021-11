Brindis al sol

Actualitzada 23/11/2021 a les 06:11

El calendari dels festius espanyols de la Constitució i la Puríssima és aquest any agraït. Dilluns i dimecres festius, en el que es considera el tret de sortida de la temporada d’hivern i la vigília del Nadal, vaticinen cinc dies de ple turístic a Andorra amb afluència màxima de visitants, especialment provinents de Catalunya. Mobilitat espera que en aquests cinc dies entrin a Andorra un total de 70.000 vehicles, 50.000 des d’Espanya i els 20.000 restants a través de la frontera francesa. És una xifra molt important que se suma als problemes de trànsit interns, que s’han intensificat des del final de la pandèmia. No és estrany, doncs, que el director de l’agència, que gestiona les polítiques de trànsit, recomani potenciar el teletreball, el transport públic i l’ús del vehicle compartit els dies 6 i 7 de desembre, jornades laborables al Principat. La recomanació, que té tot el seu sentit, persegueix reduir els vehicles locals per compensar els fluxos de cotxes estrangers. La circulació durant el pont de la Puríssima acostuma a ser molt complexa. Aquest any hi ha diversos factors que amenacen de complicar-lo encara més com són la reducció de les places d’aparcament al centre, l’increment de les retencions habituals o el tap a la general 3 al desviament d’Anyós. Però tot i la lògica de les recomanacions de Mobilitat, sembla difícil que tinguin seguiment a tot just 15 dies vista i sense una acció coordinada de les institucions i accions de conscienciació davant empreses, conductors i ciutadans en general. Els negocis han demostrat capacitat per tenir bona part de la plantilla en remot des del domicili, com es va demostrar durant el confinament, però majoritàriament han abandonat el treball a distància recuperant el model anterior al cent per cent. També s’ha abaratit l’autobús però aquest important incentiu no ha estat suficient per convèncer els conductors. En aquest context, la recomanació de Mobilitat no deixa de ser un brindis al sol que difícilment aconseguirà, per si sola, que molts vehicles es quedin al pàrquing de casa.