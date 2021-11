Ètica sí, corbata no cal

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:15

El codi de conducta que els consellers generals estan ultimant incorporarà un parell d’articles sobre els conflictes d’interessos i les incompatibilitats dels parlamentaris. La qüestió, que ha estat objecte de debat en múltiples ocasions especialment per la petita dimensió del país, podrà comportar sancions de fins a 5.000 euros. En concret, el que es demanarà als consellers és que informin a Sindicatura en cas que detectin que una llei amb la qual estan treballant els pot portar un benefici personal, cosa que els obligarà a abstenir-se tant dels treballs del text com de la votació. No informar de la incompatibilitat o que aquesta es demostri per una investigació iniciada per una sospita d’un altre conseller serà motiu de multa. D’altra banda, el codi de conducta també regularà uns mínims pel que fa a la vestimenta dels polítics durant les sessions parlamentàries, tant les tradicionals com les ordinàries. La qüestió va ser objecte de polèmica quan fa uns mesos Ciutadans Compromesos va proposar que no es poguessin dur tatuatges ni dilatacions en llocs visibles i que s’hagués d’anar sempre amb vestit, jaqueta i corbata. La darrera proposta, encara no definitiva, fuig de marcar com cal anar vestit i la referència es redueix a dir que sigui “adequada” sense incorporar l’obligatorietat de la corbata. L’objectiu del codi de conducta, de fet, ha de servir per marcar normes internes relacionades amb l’ètica i la deontologia. Qüestions com la vestimenta tenen nul·la o escassa incidència en els parlaments i dictaminar normes en el sentit contrari l’únic que provoca és allunyar encara més la ciutadania de la política. Més enllà de prohibir imatges propagandístiques o discriminatòries, que ja s’hauria de donar per fet quan s’exerceix un càrrec de responsabilitat pública, la resta de condicions que restringeixen la llibertat individual no tenen lloc. La bona conducta d’un polític no es definirà per la seva manera de vestir, sinó pels seus actes i per complir amb respecte les normes d’ètica que també incorporarà el codi que s’està treballant.