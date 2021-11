Vacunes i treball

Actualitzada 20/11/2021 a les 06:27

Alemanya anuncia la vacunació obligatòria del personal sensible, com ara els sanitaris. Àustria estén al gros de la població a partir de dilluns el confinament, fins ara limitat als no vacunats. Suïssa i la República Txeca restringeixen els espais tancats a les persones amb passaport Covid... El coronavirus campa lliurement a Centreeuropa. Les autoritats estan focalitzant l’estratègia en tres pilars: maximitzar l’ús de la mascareta, pressionar per la vacunació de la població, en uns estats amb uns índexs baixos, i restringir la interacció, especialment de les persones que no tinguin la doble pauta. A efectes pràctics aquesta política representa tractar de manera diferenciada els ciutadans vacunats dels que no ho estan sobre la base d’un criteri de risc sanitari. A Andorra la bona resposta a la campanya del Govern ha permès el control de la pressió hospitalària tot i la nova onada, marcada per factors estacionals. Tal com han advertit les autoritats sanitàries ens veiem obligats a conviure amb la Covid permanent. De manera menys accentuada que en altres indrets, també fem un pas enrere tornant a generalitzar la mascareta en espais tancats i apostem obertament per la tercera dosi. El passaport Covid ha estat introduït pel Govern de manera tímida, deixant la seva aplicació a arbitri dels restauradors. En canvi, les estacions d’esquí no tan sols el reclamaran als espais tancats, sinó que exigeixen la vacuna per a noves contractacions. La mesura, que protegeix la salut dels clients i professionals i el manteniment de l’activitat econòmica, suposa traslladar al món laboral una diferenciació que els detractors de la vacuna i alguns juristes interpreten com a discriminatòria. Es tracta d’un debat complex que abraça les llibertats i els seus límits i que no es pot mesurar només pel que fan en un país o un altre, ja que cada estat té el seu ordenament jurídic. El que és fora de debat és l’efecte positiu de la vacuna, que redueix la transmissió i la gravetat dels casos, i la vulnerabilitat com a societat que molts ciutadans es neguin a posar-se-la.